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В течение года все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль Правительственный портал

По его словам, это путь возвращения к привычной жизни

В течение этого года все украинцы, которые хотят вакцинироваться от коронавируса, смогут получить COVID-прививку. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. 

По словам премьера, процесс вакцинации в Украине происходит в соответствии с Национальным планом. Первыми, кто получил вакцину, стали врачи на передовой борьбы с коронавирусом, а также военные в Луганской области. 

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"Украина имеет контрактов на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это — наш путь возвращения к привычной жизни", - заверил Шмигаль.

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Напомним, за минувшие сутки, 27 февраля, 90 человек получили прививки от COVID-19, всего с начала кампании был вакцинирован 3 141 человек. 

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