В течение дня в большинстве областей Украины будет удерживаться туман

Видимость будет в пределах 200-500 метров

Сегодня, 30 октября, на территории Украины будет удерживаться туман. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 30 октября в большинстве северных, центральных и восточных областей туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый)", - предупредили в ведомстве.

Также сообщается, что по Киеву и Киевской области до конца дня 30 октября сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

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Напомним, на сегодня, 30 октября, синоптики прогнозируют на всей территории Украины сухую и теплую погоду с переменной облачностью. Температура воздуха днем будет достигать +18 градусов.