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В Сумской области нашли мальчика, который потерялся в лесу во время заготовки ягод

Мальчик Богдан, потерявшийся в лесу ГСНС

Известно, что мальчик имеет признаки психического расстройства

В Сумской области нашли семилетнего мальчика, пропавшего в лесу во время сбора бузины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"21 августа от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Шкуратовка, Сумского района, во время уборки бузины в лесу исчез мальчик 2014 года рождения. В 17:11 ребенок найден в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

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К поискам привлекли сотрудников ГСЧС Украины и Нацполиции, в частности кинологов, Нацгвардию, вертолет Государственной пограничной службы, областную водолазно-спасательную службу, а также волонтеров и местных жителей.

Как сообщил в Facebook мэр города Белополье Юрий Зарко, мальчика зовут Хоменко Богдан. Он имеет признаки психического расстройства и не разговаривает, именно это затрудняло поиск. Мальчик может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики. Ребенок реагирует на свое имя, а также на "мультики" и "мороженое".

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Напомним, утром в субботу, 21 августа, стало известно, что в Сумской области ищут 7-летнего мальчика, который исчез в лесу во время сбора ягод.

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