В Сумской области на футбольном матче Второй лиги произошла массовая драка. Видео

На матче Второй лиги произошла массовая драка с участием фанатов

Инцидент произошел под занавес матча

В Сумской области на футбольном матче Второй лиги произошла массовая драка. Фанаты ФК "Сумы" напали на игроков и тренеров ФК "Победа" из Днепра. Об этом сообщает sumy.today .

Отмечается, что инцидент произошел под занавес матча. Фанаты выбежали на поле, а также устроили драку и напали на игроков и тренеров гостей.

Как сообщает ФК "Победа" в своем Facebook, болельщики применяли силу и газовые баллончики в отношении представителей клуба на скамейке запасных.

"Пара правоохранителей, которые присутствовали на матче, этому помешать не смогли", - говорится в заметке.

Подчеркивается, что матч приостанавливали, но в итоге он был доигран.

"Победа" выиграла со счетом 3:1. Но после матча обратилась к руководству украинского футбола с требованием начать расследование и наказать виновных.

Напомним, ранее мы писали, что во время игры между московскими "Динамо" и "Спартаком" игроки клубов подрались прямо на футбольном поле. В драку включились даже спортсмены, сидевшие на скамейках запасных.