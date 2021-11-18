В Сумской и Черниговской областях выпал первый снег. Фото

В то же время, он лежит не долго из-за плюсовой температуры

Сегодня вечером, 18 ноября, в Черниговской и Сумской областях выпал первый снег. Об этом сообщают "Родная Семеновка" и " ШосткаNews ".

"В Семеновке сегодня, 18 ноября, вечером вместе с небольшим дождем начал появляться первый снежок. Несмотря на температурные показатели, он со временем будет таять, но все равно приятно видеть, что зима уже близко", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Семеновке сейчас температура воздуха составляет +1 градус.

Также осадки в виде снега зафиксировали в городах Шостка и Конотоп, где сейчас температура воздуха составляет 0 градусов.

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Ранее сообщалось, что в Киеве выпадет первый снег на этой неделе. Синоптики прогнозируют дождь со снегом 19 ноября. Кроме того, такая погода будет еще в Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.