В Сумах ввели комендантское время для детей в возрасте до 16 лет: Какие ограничения

Запрет будет действовать с 22:00 до 06:00

Городской совет города Сумы принял решение о введении комендантского времени для детей в возрасте до 16 лет. Им запрещено находиться на улице в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ограничения касаются пребывания детей в учреждениях, где осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах на территории Сумской городской теробщины.

Запрет будет действовать с 22:00 до 06:00.

Однако пребывание детей вне дома в настоящее время возможно в присутствии одного из родителей или иного законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.

Отмечается, что решение принято с целью профилактики правонарушений среди детей и молодежи, а также для предотвращения употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков.

Подчеркивается, что введенные ограничения уже вступили в силу.

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Напомним, ранее в Минздраве оценили возможность введения комендантского часа в Украине. Введение ограничений нужно только в условиях чрезвычайного положения.