В сторону Зеленского и первых лиц государства поступили угрозы Злоумышленника нашли

Злоумышленником оказался мужчина без определенного места жительства, с признаками психических расстройств

Сегодня в адрес первых лиц государства поступили сообщения от неизвестного с угрозами. Подозреваемого уже задержали. Об этом РБК-Украина сообщил прессекретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

"На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в отношении первых лиц государства. Сотрудники службы оперативно среагировали и отработали данный звонок", - отметил он.

По его словам, злоумышленником оказался мужчина без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры.

В то же время, источник издания в правоохранительных органах проинформировал, что угрозы касались президента Владимира Зеленского.

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Напомним, ранее в дом американского сенатора-республиканца Рэнда Пола доставили пакет с белым порошком и угрозой на его адрес.