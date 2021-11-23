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В Киеве пошел первый снег, осложнений движения транспорта нет

Фото из открытых источников

Снежные осадки наблюдаются в центральных районах города

В Киеве сегодня, 23 ноября, пошел первый снег. Он падает в центральных районах города. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что небольшой снег сейчас идет на Подоле, улице Богатырская, а также на Куреневке и Виноградари.

Кроме того, снежные осадки наблюдаются в центральных районах города, в частности возле цирка.

Подчеркивается, что о небольшом снеге сообщили жители и Святошинского и Соломенского районов. Впрочем, его пока нет на левом берегу города.

Осложнения движения транспорта на улицах города не наблюдается.

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Напомним, ранее мы писали, что во многих областях Украины во вторник, 23 ноября, прогнозируют похолодание и мокрый снег. Резкое похолодание придет из-за поступления холодных воздушных масс с севера Скандинавии.
 
Как сообщалось ранее, синоптики прогнозировали, что в последний месяц осени средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1...+ 7 градусов, что близко к климатической норме. 
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