В Киеве пошел первый снег, осложнений движения транспорта нет
Снежные осадки наблюдаются в центральных районах города
В Киеве сегодня, 23 ноября, пошел первый снег. Он падает в центральных районах города. Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что небольшой снег сейчас идет на Подоле, улице Богатырская, а также на Куреневке и Виноградари.
Кроме того, снежные осадки наблюдаются в центральных районах города, в частности возле цирка.
Подчеркивается, что о небольшом снеге сообщили жители и Святошинского и Соломенского районов. Впрочем, его пока нет на левом берегу города.
Осложнения движения транспорта на улицах города не наблюдается.
Новости по теме: Идет похолодание с мокрым снегом: Прогноз погоды на неделю
Напомним, ранее мы писали, что во многих областях Украины во вторник, 23 ноября, прогнозируют похолодание и мокрый снег. Резкое похолодание придет из-за поступления холодных воздушных масс с севера Скандинавии.
Как сообщалось ранее, синоптики прогнозировали, что в последний месяц осени средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1...+ 7 градусов, что близко к климатической норме.