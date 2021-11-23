В Киеве пошел первый снег, осложнений движения транспорта нет

Снежные осадки наблюдаются в центральных районах города

В Киеве сегодня, 23 ноября, пошел первый снег. Он падает в центральных районах города. Об этом сообщает РБК-Украина .

Отмечается, что небольшой снег сейчас идет на Подоле, улице Богатырская, а также на Куреневке и Виноградари.

Кроме того, снежные осадки наблюдаются в центральных районах города, в частности возле цирка.

Подчеркивается, что о небольшом снеге сообщили жители и Святошинского и Соломенского районов. Впрочем, его пока нет на левом берегу города.

Осложнения движения транспорта на улицах города не наблюдается.