В столице против коронавируса вакцинировали 50% киевлян, – КГГА
Завершили цикл иммунизации (привились двумя дозами) 46%
"Понятно, что в столице работает много людей из других регионов. Кроме того, люди путешествуют, приезжают по делам или навестить родных.
Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве.
Все, что для этого нужно, – осознание опасности, которую несет в себе это заболевание, и желание ее избежать", – подытожила Гинзбург.
Она также напомнила, что сейчас в Киеве созданы все условия для удобной и быстрой вакцинации от COVID-19.
В частности, на базе медицинских учреждений столицы (центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, стационарные медучреждения) работают пункты вакцинации. Функционирует в ежедневном режиме Центр массовой вакцинации на базе МВЦ.
Также пункты массовой вакцинации открываются в торговых центрах и крупных сетях маркетов.
Кроме этого, введена практика мобильных вакцинальных пунктов.
"Сегодня можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. Это должно быть аргументом для тех, кто откладывал прививку, отдавая предпочтение тому или иному препарату. Так что не медлите. Выберите удобную для себя локацию и вакцинируйтесь!" – призвала директор департамента.
Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины планирует проводить повторную прививку граждан против коронавируса SARS CoV 2 через год после прохождения полного курса вакцинации и не исключает, что вакцину можно будет изменить.