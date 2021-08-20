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В столице открыли запись на прививку второй дозой вакцины Moderna

Фото из открытых источников

Ревакцинацию можно пройти в киевском МВЦ

В Киеве стала доступна онлайн-запись на прививку второй дозой препаратом Moderna. Об этом говорится в Telegram-канале Helsi.

"Открыта онлайн-запись для прививки второй дозой вакцины Moderna в Киеве для всех", – отмечается в сообщении.

Указано, что в Центре вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ) вторую дозу препарата можно будет получить с 25 августа до 5 сентября.

Кроме этого, ревакцинация доступна для всех желающих и в медицинских учреждениях столицы.

"Медучреждение скорее всего откажет в прививке этой вакциной, если вы запишитесь и придете получить первую дозу", – добавляют в Helsi.

Новости по теме: В Киеве граждан будут вакцинировать от коронавируса в автобусе, - Минздрав

Как сообщалось ранее, в Киеве открыли онлайн-запись на прививку от коронавируса вакциной Pfizer в Blockbuster Mall. Также в центре вакцинации доступна вакцина CoronaVac.

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