В столице на Южном мосту ограничили движение транспорта на 2,5 месяца: Причина

Ремонтные работы продлятся до середины декабря

В Киеве со 2 октября до 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА .

Отмечается, что сегодня начинается ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега.

Продлятся работы до середины декабря.

КГГА

За это время запланировано заменить 4-6 деформационных швов. Дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов.

Отмечается, что сейчас на Южном мостовом переходе 46 деформационных швов. 28 уже заменено, 18-ожидают замены.

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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве на этих выходных, 2-3 октября, состоится массовое спортивное мероприятие Kyiv Nova poshta Half Marathon-2021, по маршруту которого будет ограничено движение транспорта и внесены изменения в маршруты общественного транспорта.