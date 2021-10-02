В столице на Южном мосту ограничили движение транспорта на 2,5 месяца: Причина
Ремонтные работы продлятся до середины декабря
В Киеве со 2 октября до 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что сегодня начинается ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега.
Продлятся работы до середины декабря.
За это время запланировано заменить 4-6 деформационных швов. Дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов.
Отмечается, что сейчас на Южном мостовом переходе 46 деформационных швов. 28 уже заменено, 18-ожидают замены.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве на этих выходных, 2-3 октября, состоится массовое спортивное мероприятие Kyiv Nova poshta Half Marathon-2021, по маршруту которого будет ограничено движение транспорта и внесены изменения в маршруты общественного транспорта.