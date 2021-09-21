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В столице на этой неделе вернут штрафы за нарушение карантина: Кого это касается

Фото из открытых источников

Госпотребслужба начнет снова штрафовать за нарушение санитарных и противоэпидемических требований уже с четверга, 23 сентября

В Киеве с 23 сентября начнут снова штрафовать за нарушение карантина. Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина".

Как отмечается, ведомство начнет снова штрафовать за нарушение санитарных и противоэпидемических требований уже с четверга, 23 сентября.

Известно, что проверять и привлекать к ответственности за нарушение карантина будут только столичные заведения. Граждан служба штрафовать не может, потому что это компетенция полиции.

В случае несоблюдения правил, будут наказывать штрафом в размере от 34 тысяч гривен.

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Как сообщалось ранее, во всех регионах Украины будет введен желтый уровень эпидопасности, который устанавливается с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 года.

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