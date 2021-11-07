В столице ко Дню Освобождения Киева состоялось торжественное возложение цветов к Вечному Огню

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В Киеве активисты Молодежного Крыла Оппозиционной платформы - За жизнь возлагали цветы к Вечному Огню в Парке Славы в честь Дня Освобождения Киева от немецко–фашистских захватчиков. В акции так же приняли участие народные депутаты Украины от партии ОПЗЖ, депутаты Киевсовета и дети ветеранов Великой Отечественной Войны.

Несмотря на все попытки украинской власти вычеркнуть из истории события ВОВ, один из основных принципов организации – уважение и память к защитникам отечества. Об этом заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

"Единственное, что мы можем сделать – это нести эту память и передавать ее из поколения в поколение. Не дать забыть подвиг, не дать переписать историю. Мы узнали от наших дорогих ветеранов, от детей этих ветеранов, что сегодня власть запрещает к праздникам Победы приглашать в школу этих людей. Что творится в учебниках по истории – вы тоже прекрасно понимаете. Из наших детей просто пытаются вырвать память, часть нашей истории и культуры", – заявил он.

"Тот, кто забывает прошлое – не имеет возможности нормально развивать будущее и адекватно жить в настоящем. Поэтому, конечно, мы всегда будем поддерживать именно как праздник освобождение Киева от фашисткой заразы, которая унесла очень много жизней наших соотечественников и обязательно будем это пропагандировать среди молодежи, которая в силу нынешней подачи информации об истории не всегда может правильно вычленить какие-то перекрученные факты.

И чтобы подвиги которые совершали наши деды, чтобы память о людях, которые к сожалению, погибли никогда не затухала и Вечный огонь как символ этого. А мы каждый год будем приходить и чтить память", – добавил глава Киевской городской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Сергей Арефьев.