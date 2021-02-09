В столице из-за снегопада на улицах появились БТРы. Фото

Фото Нацполиция

Они вытаскивают грузовики из-под сугробов

В Киеве для буксировки грузовых автомобилей привлекли бронетранспортеры. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, из-за осложнения движения на дорогах столицы в результате метели и образованных переметов на дорогах появилась дополнительная техника. В частности, из снега водителей грузовиков в случае необходимости извлекают бронетранспортеры, автомобили и трактор, а также доставляют их на безопасные участки трасс.

Фото Нацполиция

Фото Нацполиция

Кроме этого, спецтехника очищает территории возле столичных высших учебных заведений.

Фото Нацполиция

Фото Нацполиция

Полицейские призывают водителей быть осторожными и обращать внимание на осложненные погодные условия.

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