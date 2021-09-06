В столице демонтировали памятник в честь дружбы с Москвой

Памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы Фото из открытых источников

Коммунальщики выполнили решение Киевсовета от 8 июля

В Киеве демонтировано памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", - заявила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

Сообщается, что таким образом коммунальщики выполнили решение Киевсовета от 8 июля.

Известно, что памятник был установлен в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район назывался Московским. В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета. В июле 2021 года Киевский городской совет из-за многочисленных обращений жителей столицы принял решение о демонтаже монумента.

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Напомним, ранее Россия направила Украине ноту протеста из-за планов демонтировать советскую звезду на военном мемориале "Марсово поле" во Львове. РФ требует от Украины выполнять международные обязательства и нормы национального законодательства по защите и сохранению военных мемориалов.