В США создали новый вид голограмм: В нем не используют экраны

Новый вид голограмм Brigham Young University

Исследователи решили применить сразу два вида лазеров

Американские ученые разработали новый вид голограмм, с помощью которого изображения отображаются с разных точек без потери трехмерного эффекта. Об этом сообщает Gizmodo.

Как отмечается, открытие сделали исследователи из университета Бригама Янга. Они использовали лазеры вместо экранов. В частности, один из них невидим, что управляет частицей, которая плавает в воздухе, а другой - видимый, который подсвечивает эту частицу разными цветами во время движения. Этот процесс создает эффект изображения, которое плавает в воздухе.

При этом добавляется, что, в отличие от обычных голограмм, наблюдатель может видеть эти голограммы с любой точки и ходить вокруг них с сохранением их трехмерного эффекта.

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