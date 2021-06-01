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В США скончался 20-летний рэпер Lil Loaded

Lil Loaded Instagram / Lil Loaded

Причина смерти рэпера пока не называется, но по некоторым данным, он покончил жизнь самоубийством

Вчера, 31 мая, американский рэпер, известный под псевдонимом Lil Loaded (настоящее имя Дашон Морис Робертсон), ушел из жизни в возрасте 20 лет. Об этом сообщает издание The Sun.

Как отмечается, факт трагедии подтвердил его адвокат Ашкан Мехриари.

Причина смерти рэпера пока неизвестна, но по некоторым данным, он покончил жизнь самоубийством.

Справка:

Дашон Морис Робертсон родился 1 августа 2000 года. Он прославился летом 2019 года, после того, как его песня "6locc 6aby" стала вирусной и мгновенно заполонила все музыкальные платформы.

В ноябре 2020 года Робертсон был задержан за убийство товарища во время съемки музыкального видео, но позже статья была переквалифицирована на "убийство по неосторожности". Тогда Lil Loaded отпустили под залог.

Среди других популярных треков, Gang Unit и Link Up. Все его песни посвящены теме криминала, а в клипах демонстрируется оружие.

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Напомним, в апреле этого года в возрасте 50 лет умер известный американский рэпер DMX. За несколько дней до смерти его госпитализировали из-за передозировки наркотиков и подключили к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.

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