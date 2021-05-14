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В США проведут собственное Евровидение в 2022 году

The American Song Contest Фото из открытых источников

На конкурсе The American Song Contest будут представлены все 50 штатов, 5 территорий США и столица страны Вашингтон

В Соединенных Штатах Америки в 2022 году проведут американскую версию Евровидение – The American Song Contest. Об этом сообщает пресс-служба Eurovision.

"Мы рады, что нашли идеальных партнеров, чтобы поделиться этим уникальным конкурсом (Евровидение - ред.) и его страстным праздником музыки и оригинальных песен с американцами", - заявил исполнительный директор конкурса Евровидение - Мартин Остердаль.

Как отмечается, на конкурсе The American Song Contest будут представлены все 50 штатов, 5 территорий США и столица страны Вашингтон (округ Колумбия). Артисты будут соревноваться за победу в категории "Лучшая оригинальная песня".

Отмечается, что сам конкурс будет состоять из трех раундов - отборочные раунды, полуфиналы и финал.

Голосовать за победителя смогут как поклонники музыки, так и члены жюри, которое будут профессионалами из музыкальной индустрии.

Выступления будут показаны в прямом эфире телеканала NBC.

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Напомним, Международный песенный конкурс Евровидение, который состоится 18, 20 и 22 мая этого года состоится в присутствии зрителей. В свою очередь, все делегации, артисты и продюсерская команда будут придерживаться строгого протокола и ни при каких обстоятельствах не будут контактировать с потенциальными членами аудитории. 

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