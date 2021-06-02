В США придумали маски для коров, чтобы спасти экологию

Пикабу

По словам разработчиков, таким образом выбросы метана можно уменьшить вдвое

Американская продовольственная компания Cargill начнет продавать метанопоглощающие устройства для коров в виде масок, которые помогут сократить выбросы парниковых газов. Об этом сообщает Bloomberg.

Устройство разработал британский стартап Zelp. По словам разработчиков, таким образом выбросы метана можно уменьшить вдвое.

Цена на изделие еще не определена. В Zelp говорят, что годовая плата может составлять около 80 долларов за одну корову.

Устройства будут размещать над ртом коров, они будут действовать по принципу каталитического нейтрализатора в автомобилях. В устройстве установлен фильтр, который поглощает метан. Когда фильтр насыщается, в результате химической реакции метан превращается в CO2, который затем выделяется в атмосферу.

Отмечается, что около 95% метана коровы выделяют в виде отрыжки и через нос. Метан считается более вредным для экологии, чем углекислый газ, примерно в 20-25 раз.

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Ранее сообщалось, что в Германии компании Deutsche Bahn и Siemens Mobility испытывают новые экологические поезда на водороде, которые имеют целью уменьшить выброс углерода в атмосферу.