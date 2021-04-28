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В США нашли способ быстрого уничтожения коронавируса в воздухе

Фото из открытых источников

В частности, это метод инактивации тепла

В США исследователи отыскали способ, как быстро снизить уровень распространения коронавирусной инфекции в воздухе. Об этом сообщает Phys.org.

Как отмечается, для эксперимента ученые из Техасского университета A & M подогрели секцию трубки из нержавеющей стали через которую проходит раствор с коронавирусом.

При этом добавляется, если раствор нагреть до 72 градусов на протяжении около пол секунды, то титр вируса (количество вируса в растворе) снизится в 100 тысяч раз. В частности, этого достаточно для того, чтобы нейтрализовать его и не дать дальше распространяться. 

Кроме этого, ученые пришли к выводу, что термическая обработка является эффективным и практичным решением, что будет способствовать остановке распространения COVID-19 через воздух. Например, такой метод можно будет применять в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Следовательно, исследователи надеются, что их метод инактивации тепла может широко применяться и принесет истину пользу обществу в период пандемии коронавирус. 

phys.org

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Ранее сообщалось, что в Венгрии Европейский центр знаний в сотрудничестве с организацией ELTE-Soft создал робота ViroFighter, что может проводить более эффективную дезинфекцию помещений за короткий промежуток времени. 

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