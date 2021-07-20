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В США на пляж выбросило редкую "лунную" рыбу: Ее заморозят для исследования

Рыбу будут изучать, чтобы потом эту находку использовать в образовательных целях

В США на пляже Сантет в Орегоне местные жители обнаружили очень большую редкую рыбу опах, которую выбросило на берег. Они сделали несколько фото животного и опубликовали их в соцсетях. Затем этой находкой заинтересовались работники Приморского аквариума, сообщает Mirror.

Согласно сообщению, ученые решили забрать рыбу и начать ее изучать, чтобы потом эту находку использовать в образовательных целях.

Справка:

Опахи - это род морских лучеперых рыб, они имеют уникальную форму, поэтому опаха часто называют "солнечной" или "лунной" рыбой. Их длина может достигать до двух метров, а вес — до 270 килограммов.

Представители опаховых рыб живут в открытом океане и тропических водах на глубине от 50 до 200 метров. Питаются они крилем и кальмарами.

"Лунные" рыбы мало изучены, исследователи пока не могут назвать среднюю продолжительность жизни этого вида.

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Ранее сообщалось, что группа ученых сделали открытие для науки, выяснив, что три глубоководных вида акул, которые живут близ Новой Зеландии, светятся в темноте. Способность светиться обнаружили у черной, черночревой и южной акул.

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