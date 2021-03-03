В США на "барахолке" продали антикварную чашу XV века за 35 долларов

17 марта сосуд планируют выставить на аукционе Sotheby's

Как отмечается, антиквар-любитель стал владельцем чаши диаметром 16 см, которая украшена кобальтово-синим цветочным рисунком и орнаментом по краю, в прошлом году на "барахолке".

Мужчина отправил покупку на экспертизу и выяснил, что она стоит не 35 долларов, а от 300 до 500 тыс. долларов.

Также стало известно, что чаша относится к раннему периоду династии Мин. В мире существует около семи подобных артефактов, большинство из них находятся в музеях.

Как именно старинный предмет попал на "гаражную распродажу", остается загадкой. Есть предположение, что чаша могла передаваться из поколения в поколение в одной семье.

К слову, сосуд планируют выставить на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 17 марта. Аукционный дом описал находку как "исключительную и редкую".

"Стиль росписи, форма чаши, даже просто синий цвет очень характерны для раннего периода фарфора, начала XV века", - отметили в Sotheby's.

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Напомним, американская актриса Анджелина Джоли продала на аукционе картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля "Минарет мечети Аль-Кутубия" за рекордные для его работ 11,5 миллиона долларов. Эту работу ей подарил бывший муж Брэд Питт.