В США на аукционе продали компьютер Apple-1, собранный Джобсом и Возняком в гараже

Компьютер Apple-1 Фото из открытых источников

Аппарат ушел с молотка за 400 тысяч долларов

В Штатах на аукционные продали компьютер Apple-1 за 400 тысяч долларов. Его собрали Стив Возняк и Стив Джобс в 1976 году в гараже. Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, компьютер Apple-1 в деревянном корпусе из акации все еще функционирует и является одним из 200 изготовленных и проданных в виде наборов. С ним в комплекте идут руководства пользователя и программное обеспечение Apple на двух кассетах.

У этого Apple-1 было только два владельца: профессор из колледжа Чаффи и его студент, которому он продал компьютер за 650 долларов.

Представители аукциона назвали компьютер "Святым Граалем" для коллекционеров винтажной электроники и компьютерной техники.

Справка:

Компанию Apple основали Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн 1 апреля 1976 года в гараже в Калифорнии (США). Чтобы профинансировать производство компьютеров Apple-1, Джобс продал свой Volkswagen Microbus, а Возняк продал свой калькулятор HP-65 за 500 долларов.

В 1976 году они собрали в гараже компьютеры и продали их за 666,66 долларов (Возняку нравились эти цифры).

Сейчас считается, что в мире существует 20 таких функционирующих компьютеров.

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Ранее сообщалось, что США выставили на аукцион резюме, которое собственноручно написал соучредитель корпорации Apple Inc. Стив Джобс в 1973 году. В нем Джобс написал, что заинтересован работать инженером-конструктором или инженером-электронщиком, а также уточнил, что имеет навыки работы с компьютером.