В США блогер-антивакцинатор умер от коронавируса

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Мужчина в своих соцсетях высмеивал пандемию и прививки

В Калифорнии мужчина, который высмеивал вакцинацию против коронавируса, заболел COVID-19 и после месяца тяжелого течения болезни умер. Об этом сообщает BBC.

Мужчина имел тысячи подписчиков в соцсетях, был ярым антивакцинатором и много шутил о пандемии и прививки. Он комментировал свои юмористические публикации словам о том, что доверяет Библии, а не эксперту по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи (Доктор медицины, американский врач и ученый. Руководитель Института аллергологии и инфекционных заболеваний).

34-летний член протестантской церкви Hillsong Стивен Хармон отказывался от прививки, утверждая, что его защитит вера.

После заражения коронавирусом у Хармона началась пневмония и ему понадобилась госпитализация. Его лечили в одном из медучреждений возле Лос-Анджелеса, там он и умер.

В своей последней публикации мужчина попросил молиться за него и сообщил о необходимости подключения к ИВЛ: "Пожалуйста, молитесь, они хотят подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких. Не знаю, когда я проснусь, молитесь, пожалуйста".

Основатель церкви Hillsong Брайан Хьюстон подтвердил смерть Хармона от COVID-19 и добавил, что церковь призывает своих членов "следовать указаниям врачей", а слова покойного о несостоятельности вакцин были его личным мнением.

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Напомним, ранее итальянская полиция задержала двух антивакцинаторов в связи с поджогом в центре вакцинации против COVID-19. В частности, 52-летний Паоло Плуда и 51-летний Никола Занарделли были арестованы в течение ночи по подозрению в совершении террористических преступлений.