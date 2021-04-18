В США авиакомпаниям рекомендовали осторожно летать над Украиной и РФ

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Такое решение связано с эскалацией ситуации вдоль границ Украины

Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США рекомендовала американским авиаперевозчикам быть особенно осторожными во время полетов над Украиной и Россией. Об этом сообщает Госавиаслужба Украины.

"В связи с геополитическим напряжением, связанным с масштабным наращиванием Вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму, сегодня FAA (Федеральная авиационная администрация департамента транспорта США) опубликовала NOTAM А0012/21, которым из-за потенциальных опасностей FAA рекомендует эксплуатантам своих воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов", - говорится в сообщении.

В частности это касается полетов в районах полетной информации Москвы, Ростова-на-Дону, Днепра, Киева и Симферополя.

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Известно, что Госавиаслужба Украины предложила авиационным властям США обмениваться информацией и координировать действия по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке государства.

Кроме этого, украинская сторона готова предоставлять полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине для скоординированных действий в будущем.

Также в Госавиаслужбе напомнили, что в воздушном пространстве под ответственностью Украины есть определенные ограничения, которые действуют с 2014 года и связаны с конфликтом на на востоке страны и временной оккупацией Крыма.

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Напомним, ранее в США отреагировали на ограничение Россией свободы судоходства в Черном море.