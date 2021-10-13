В списке владельцев "золотых паспортов" Черногории - шестеро украинцев

Для получения "золотого паспорта" необходимо было приобрести недвижимость на сумму 250 тысяч евро (на севере страны) или 450 тысяч евро (на побережье)

Отмечается, что всего в этом списке 166 человек: 48 заявителей и 118 членов их семей.

Персональные данные при этом заретушированы – указаны только имена, фамилии, город рождения и гражданство.

Согласно данным, граждан Украины среди владельцев черногорских "золотых паспортов" - 6.

Для трех из них местом рождения названы города, находящиеся на оккупированных территориях.

Среди них: Александр Пустовой из Горловки, Вячеслав и Яна Сосинские из Донецка.

Остальные три человека - Иванна Пикуш из Киева, Елена Сафонова из изюма (Харьковская область) и Ирина Стржалковская из Винницы.

Подчеркивается, что большинство лиц, которые в такой способ купили гражданство Черногории – россияне.

Кроме этого, есть граждане Китая, Ливана, Турции, Индии, Беларуси, Соединенных Штатов, Германии и Швейцарии.

Как известно, для получения "золотого паспорта" необходимо было приобрести недвижимость на сумму 250 тысяч евро (на севере страны) или 450 тысяч евро (на побережье), а также внести благотворительный взнос на сумму 100 тысяч евро в государственный фонд.

Предоставление черногорских паспортов в обмен на инвестиции было запущено в качестве легальной практики властями этого балканского государства в 2019 году.

Программа имела целью улучшение инвестиционного климата и должна была действовать до конца 2021 года.

Впрочем, ее свернули в феврале этого года после нескольких скандалов.

Напомним, ранее мы писали, что Черногория изменила правила въезда для туристов. В страну будут впускать только полностью вакцинированных иностранцев.