home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В списке владельцев "золотых паспортов" Черногории - шестеро украинцев

Shutterstock

Для получения "золотого паспорта" необходимо было приобрести недвижимость на сумму 250 тысяч евро (на севере страны) или 450 тысяч евро (на побережье)

Среди иностранцев, получивших в 2020-2021 годах гражданство Черногории в обмен на значительные денежные инвестиции (так называемый "золотой паспорт"), есть 6 украинцев. Об этом свидетельствуют недавно обнародованные данные Министерства внутренних дел Черногории.

Отмечается, что всего в этом списке 166 человек: 48 заявителей и 118 членов их семей.

Персональные данные при этом заретушированы – указаны только имена, фамилии, город рождения и гражданство.

Согласно данным, граждан Украины среди владельцев черногорских "золотых паспортов" - 6.

Для трех из них местом рождения названы города, находящиеся на оккупированных территориях.

Среди них: Александр Пустовой из Горловки, Вячеслав и Яна Сосинские из Донецка.

Остальные три человека - Иванна Пикуш из Киева, Елена Сафонова из изюма (Харьковская область) и Ирина Стржалковская из Винницы.

Подчеркивается, что большинство лиц, которые в такой способ купили гражданство Черногории – россияне.

Кроме этого, есть граждане Китая, Ливана, Турции, Индии, Беларуси, Соединенных Штатов, Германии и Швейцарии.

Как известно, для получения "золотого паспорта" необходимо было приобрести недвижимость на сумму 250 тысяч евро (на севере страны) или 450 тысяч евро (на побережье), а также внести благотворительный взнос на сумму 100 тысяч евро в государственный фонд.

Предоставление черногорских паспортов в обмен на инвестиции было запущено в качестве легальной практики властями этого балканского государства в 2019 году.

Программа имела целью улучшение инвестиционного климата и должна была действовать до конца 2021 года.

Впрочем, ее свернули в феврале этого года после нескольких скандалов.

Новости по теме: Президент Черногории заявил о "самой серьезной атаке на государство" из-за последних событий в стране

Напомним, ранее мы писали, что Черногория изменила правила въезда для туристов. В страну будут впускать только полностью вакцинированных иностранцев.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

На Донбассе один военнослужащий получил ранения, - ООС Сутки на Донбассе: В результате обстрелов погиб военный, еще один ранен Сутки на Донбассе: НВФ восемь раз нарушили режим "тишины" Сутки на Донбассе: НВФ 8 раз нарушили режим "тишины", двое военных ранены

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект