В списке владельцев "золотых паспортов" Черногории - шестеро украинцев
Для получения "золотого паспорта" необходимо было приобрести недвижимость на сумму 250 тысяч евро (на севере страны) или 450 тысяч евро (на побережье)
Отмечается, что всего в этом списке 166 человек: 48 заявителей и 118 членов их семей.
Персональные данные при этом заретушированы – указаны только имена, фамилии, город рождения и гражданство.
Согласно данным, граждан Украины среди владельцев черногорских "золотых паспортов" - 6.
Для трех из них местом рождения названы города, находящиеся на оккупированных территориях.
Среди них: Александр Пустовой из Горловки, Вячеслав и Яна Сосинские из Донецка.
Остальные три человека - Иванна Пикуш из Киева, Елена Сафонова из изюма (Харьковская область) и Ирина Стржалковская из Винницы.
Подчеркивается, что большинство лиц, которые в такой способ купили гражданство Черногории – россияне.
Кроме этого, есть граждане Китая, Ливана, Турции, Индии, Беларуси, Соединенных Штатов, Германии и Швейцарии.
Как известно, для получения "золотого паспорта" необходимо было приобрести недвижимость на сумму 250 тысяч евро (на севере страны) или 450 тысяч евро (на побережье), а также внести благотворительный взнос на сумму 100 тысяч евро в государственный фонд.
Предоставление черногорских паспортов в обмен на инвестиции было запущено в качестве легальной практики властями этого балканского государства в 2019 году.
Программа имела целью улучшение инвестиционного климата и должна была действовать до конца 2021 года.
Впрочем, ее свернули в феврале этого года после нескольких скандалов.
Напомним, ранее мы писали, что Черногория изменила правила въезда для туристов. В страну будут впускать только полностью вакцинированных иностранцев.