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Облетели 5,5 раза Землю: В SpaceX рассказали о состоянии первых космических туристов

Илон Маск и гражданский экипаж миссии Inspiration4 Twitter / Inspiration4

Прежде чем заснуть, туристы сделали ряд научных экспериментов и несколько приемов пищи

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск заявил, что с членами экипажа миссии Inspiration4 все хорошо. Об этом он сообщает на своей странице в Twitter.

"Только что переговорил с (экипажем, – ред.) Inspiration4. С ними все в порядке", – написал он.

Известно, что экипаж состоит из четырех человек – двух мужчин и двух женщин. В космос отправились основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекмана, который оплатил полет, а также исследовательница Сиан Проктор, сотрудница больницы Хейли Арсено и инженер Кристофер Семборски.

Как сообщается, прежде чем заснуть, экипаж облетел Землю 5,5 раза, сделал ряд научных экспериментов и несколько приемов пищи.

Кроме того, одна из членов экипажа Хейли Арсено не такая, как все остальные люди, побывавшие в космосе раньше. В детстве она страдала от рака костей, из-за чего ей ампутировали ногу. Сейчас у нее протез. Она стала первым человеком, побывавшим в космосе со столь существенным недугом.

Таким образом, этот полет показал, что космос могут посещать не только те, кто является профессионалом в этом деле, но еще и люди с ограниченными возможностями, вроде Хейли Арсено.

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Как сообщалось ранее, американская ракетная компания Илона Маска SpaceX впервые вывела на орбиту полностью гражданский экипаж в рамках миссии Inspiration4.

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