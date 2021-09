Облетели 5,5 раза Землю: В SpaceX рассказали о состоянии первых космических туристов

Прежде чем заснуть, туристы сделали ряд научных экспериментов и несколько приемов пищи

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск заявил, что с членами экипажа миссии Inspiration4 все хорошо. Об этом он сообщает на своей странице в Twitter.

"Только что переговорил с (экипажем, – ред.) Inspiration4. С ними все в порядке", – написал он.

Известно, что экипаж состоит из четырех человек – двух мужчин и двух женщин. В космос отправились основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекмана, который оплатил полет, а также исследовательница Сиан Проктор, сотрудница больницы Хейли Арсено и инженер Кристофер Семборски.

Как сообщается, прежде чем заснуть, экипаж облетел Землю 5,5 раза, сделал ряд научных экспериментов и несколько приемов пищи.

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6