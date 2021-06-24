В Солнечной системе обнаружили неизвестную гигантскую комету, летящую к Сатурну

Комета NASA Goddard Space Flight Center

Диаметр гигантского небесного тела составляет от 100 до 370 км

Астрономы обнаружили ранее неизвестную гигантскую комету UN271 2014, которая вошла в Солнечную систему и летит к Сатурну. Об этом сообщает Daily Star

Специалисты отмечают, что "мегакомета" достигнет его орбиты через 10 лет.

Уточняется, что диаметр гигантского небесного тела составляет от 100 до 370 км.

Сейчас оно классифицируется как ''транснептуновский объект", или TNO.

На сегодняшний день данных о том, состоит ли комета в основном из льда или камней нет.

"Это самое крутое, что мы нашли", - заявил Педро Бернардинелли, руководитель Университета Пенсильвании, обнаружившего космическое тело. Он добавил, что это похоже на "очень старый" объект, но о нем раньше не было никакой информации.

Сообщается, что команда заметила комету, изучая данные исследования Dark Energy Survey, которое проводилось с 2014 по 2018 год в рамках проекта по поиску темной энергии, полученные телескопом Виктора Н. Бланко в Чили.