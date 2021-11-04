В СМИ началась кампания по дискредитации канала UkrLive путем распространения откровенно лживой информации

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Украинская власть в лице президента Владимира Зеленского начала очередную масштабную кампанию по дискредитации независимых медиа. Так, интернет-издание "Украинская правда" опубликовала статью с манипулятивным заголовком "На новом канале ОПЗЖ хвалят Медведчука и критикуют вакцины: Нацсовет назначил проверку" с фактами, которые не соответствуют действительности. Главной целью этой статьи является дискредитация независимого канала UkrLive.

Коллектив канала UkrLive официально заявляет, что такой заголовок, как и содержание материала, – не соответствует действительности.

Приводим полную расшифровку фрагмента, на который ссылается "Украинская правда".

Мы призываем СМИ не поддаваться на провокации полностью подконтрольного Офису президента Нацсовета, чьей главной задачей является попытка "закрыть рот" независимым медиа, и не распространять информацию, которая является заведомо лживой манипуляцией.

Мы обращаемся к коллективу "Украинской правды", а также ко всем медиа, распространившим этот фейк, дополнить существующую новость реальными фактами, а не искаженными фантазиями чиновников.

Также хотим обратить внимание, что телешоу "Украинский формат" транслируется в прямом эфире, и мы не можем отвечать за слова и заявления своих гостей. Тем более озвученное личное мнение одного из гостей студии было тут же сбалансировано ведущими и другими участниками дискуссии, в том числе профильными специалистами, которые опровергли заявления Александра Охрименко.

Коллектив канала UkrLive также призывает всех сотрудников СМИ к объединению и отстаиванию права на объективное и непредвзятое освещение событий, происходящих как в стране, так и в мире. Тотальная цензура, которую вводит Офис президента, может привести к тому, что в итоге останутся только те медиа, которые будут устраивать "теплые ванны" чиновникам, обманывая, таким образом, свой народ. Призываем не идти на поводу у Банковой, ведь те репрессии власти, которые коснулись нас, могут коснуться и каждого журналиста в нашей стране. А значит – десятки тысяч профессионалов будут выброшены на улицу, кроме тех, кто готов стать ретранслятором авторитарной политики нынешней власти.