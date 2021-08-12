В случае локдауна будут блокировать проездные карточки киевлян, - КГГА

Фото из открытых источников

Сейчас уже заработала электронная регистрация для доступа к общественному транспорту в случае локдауна

В случае возможного локдауна в столице общественным транспортом смогут воспользоваться киевляне только со специальными пропусками, транспортные карты (проездные) без разрешений действовать не будут. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба в Facebook.

Как ранее сообщалось, специальные карточки киевляне получат в случае, когда руководитель их предприятия подаст их в списках в КГГА на получение такого пропуска. Сейчас уже заработала электронная регистрация для доступа к общественному транспорту в случае локдауна.

Во время строгого карантина киевляне смогут по-прежнему воспользоваться карточками старого и нового образцов: Kyiv Smart Card, Киев цифровой или карточкой киевлянина.

Но активными на время локдауна будут лишь те, владельцам которых предоставлено разрешение.

То есть проездные киевлян, не получивших разрешение, будут заблокированы.

"При оформлении заявки на получение разрешений руководитель подает списки работников с указанием номеров их транспортных карт. В случае положительного решения руководитель получит соответствующее письмо, а транспортная карточка работника во время локдауна автоматически активируется.

Вы сможете воспользоваться общественным транспортом, как обычно, оплатив проезд картой. Все остальные транспортные карты (без разрешений) в период строгих ограничений действовать не будут", - отметил Кулеба.

Новости по теме: Спецпропуска на транспорт Киева: Как можно подать заявку на получение документа

Ранее сообщалось, что в Киевской городской государственной администрации начали разрабатывать алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в транспорте на случай локдауна в столице.