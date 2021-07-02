В Словакии изобрели устройство, которое может обнаружить COVID-19 в дыхании

FastBreathSpec способен обнаружить болезнь в дыхании человека менее чем за 1 минуту

В Словакии ученые изобрели новое устройство для анализа коронавируса COVID-19. FastBreathSpec способен обнаружить болезнь в дыхании человека менее чем за 60 секунд. Об этом сообщает The Slovak Spectator .

Как отмечается, работа устройства построена на спектрометрии движения ионов. FastBreathSpec способен за одну минуту обнаружить коронавирус в дыхании человека, после чего образцы анализа классифицируются в соответствии с алгоритмом машинного обучения.

Устройство было разработано компанией Masatech из Братиславы в сотрудничестве с факультетом математики, физики и информатики Университета Коменского в Братиславе и факультетом информатики и информационных технологий Словацкого технологического университета в Братиславе.

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Ранее сообщалось, что польская компания ML System представила изобретение, которое, анализируя дыхание человека в течение 10 секунд, способно выявить COVID-19.