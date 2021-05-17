В следующем учебном году школы не будут закрывать во время локдауна, – Ляшко

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Чтобы это стало возможным, в Минздраве планируют вакцинировать педагогов как можно скорее

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал изменение подхода к работе школ на время жесткого карантина в новом учебном году, сообщает ТСН.

По словам Ляшко, у учителей через месяц начнется сезон отпусков, и потом уже – сентябрь. Поэтому Минздрав определил педагогов приоритетной группой.

Он отметил, что ответственные службы должны как можно скорее провакцинировать учителей и подготовить их к осенне-зимнему периоду.

"У нас все учителя будут вакцинированы для того, чтобы, если будут более жесткие карантинные ограничения, рассматривать школу по-другому, не закрывать, потому что онлайн-образование не заменит офлайн-образования", – подчеркнул Ляшко.

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К слову, ранее главный государственный санитарный врач страны спрогнозировал, что в осенне-зимний период будет новая волна пандемии коронавируса.