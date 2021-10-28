В следующем году в Украине запланировано 12 этапов повышения пенсий

Министр социальной политики Марина Лазебная Фото из открытых источников

В начале года средняя пенсия составит 4000 гривен

В 2022 году в Украине запланировано 12 этапов повышения пенсий для различных категорий. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная изданию The Page.

По ее словам, в январе будут сделаны перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты.

Женщинам, родившимся в 1962 году, в следующем году начнут начисляться пенсии по достижении ими нового пенсионного возраста. "Мы заметили, что их пенсии могли оказаться меньше тех, которые начислялись в прошлом году. Поэтому ввели повышающий коэффициент 9%", - скзала она.

Лазебная сообщила, что дальше будет индексация пенсий с 1 марта, а в октябре есть планы выйти на новую минимальную пенсионную гарантию. Человек старше 70 лет, который имеет стаж 35 лет (мужчина) или 30 (женщина), не будет получать менее 3 000 грн.

"Мы рассчитываем, что на 1 января 2022 года средний размер пенсий в Украине будет 4 000 грн", - сказала она.

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Ранее сообщалось, что надбавки к пенсиям за выслугу лет до конца 2021 года получат большинство работников бюджетной сферы.