В школьном учебнике по естествознанию обнаружили антинаучное содержимое

В учебнике подается информацию о магнитотерапию

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В учебнике по естествознанию для 5 класса обнаружили информацию, противоречащую научным исследованиям. Об этом сообщил кандидат меднаук, медблогер MedGoblin Андрей Сем'янків, который ранее работал анестезиологом.

В частности, в учебнике на странице 60 утверждают, что магниты "увеличивают опорную способность организма к различным болезням".

"Магнитные явления используют в медицине. Например, магнитотерапия – безболезненная процедура, польза от которой ощутима.

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Под действием магнитных сил возрастает сопротивляемость организма различным заболеваниям", – говорится в учебнике.

Фото из открытых источников

Андрей Сем'янків опровергает этот тезис, ссылаясь на исследование.

"Для всех, кто ждет завершения интриги, спешу сообщить, что магнитотерапия – бездоказательная чушь.

Ну не работает она (даже, если в кабинете физиотерапии на вас когда-то вешали "патужный советский Магнит военной разработки". Не работает и все, извините", – пишет блогер.

Также Сем'янків обратил внимание, что авторы учебника уверены, что от фаз луны зависит энергичность и поведение людей – в дни полнолуния некоторые люди становятся сварливые и нервозные.

"Вам будет смешно, но, на самом деле, это тоже исследовали и это-неправда", – утверждает блогер, ссылаясь на исследование.

Учебник по естествознанию-2013 авторства Ольги Ярошенко и Валентины Бойко. В 2018 году его рекомендовало Министерство образования и науки.

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Напомним, недавно в школьном учебнике по химии за 9 класс заметили информацию о том, что сода обладает профилактическими и лечебными свойствами при онкологических заболеваниях.

Впоследствии в Министерстве образования и науки Украины ответили, что информация в учебнике за 9 класс по химии, где пищевая сода якобы лечит рак, способствует развития критического мышления у учащихся, поэтому пока нет оснований для отмены из учебника грифа "рекомендовано Министерством".

Впоследствии там все же пообещали изъять текст о лечении онкологии с помощью соды из учебника "Химия" для 9 класса, а также заявили о попытке дискредитации руководства ведомства.