В школах Украины вступили в силу новые нормы питания

Новыми нормами ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения, а также соков

В частности, новыми нормами ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения, а также соков.

Они не предусматривают колбасные изделия, сосиски, рыбные, мясные и плодоовощные консервы, кондитерские изделия, поскольку эти продукты имеют высокое содержание соли, сахара, а некоторые из них — консерванты и трансжирные кислоты, что противоречит принципам здорового питания.

Кроме этого, уменьшены нормы потребления хлеба и картофеля, зато увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, круп и бобовых.

Также увеличены нормы растительного и сливочного масла, расширенная вариация использования продуктов при составлении меню.

Как известно, Кабинет Министров определил переходный период введения норм питания в учреждениях образования и детских заведениях оздоровления и отдыха.

Для обеспечения закупки пищевых продуктов в соответствии с новыми нормами установлен переходный период до 1 января 2022 года.

Учебные заведения могут использовать уже заключенные договоры на поставку пищевых продуктов и услуг по питанию, действующие до 31 декабря 2021 года.

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Напомним, ранее в Министерстве образования и науки заявили, что с 1 сентября в Украине вступают в силу новые нормы питания в учебных заведениях однако не все школы на него перейдут сразу.