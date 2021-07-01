live
Новости » Общество Читати новину українською

В шести городах Украины записаться на вакцинацию можно онлайн

Фото из открытых источников

Также обнародован список всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации

На этой неделе украинцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса COVID-19 в режиме онлайн в шести городах. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо". 

Как отмечается, запись в электронную очередь доступна через платформу helsi.me сейчас речь идет о таких городах:

Новости по теме: В Минздраве рассказали, планируют ли в Украине проводить COVID-вакцинацию детей

Также ознакомиться со всеми адресами пунктов прививки и центров массовой вакцинации можно на официальном сайте кампании вакцинации против COVID-19.

Новости по теме: В Ивано-Франковске рассказали, как было потеряно несколько сотен доз вакцины CoviShield

Напомним, за минувшие сутки, 30 июня, прививку от коронавирусной болезни COVID-19 получили 93 186 человек. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Канаде от рекордной жары умерли 130 человек Канада не располагает доказательствами умышленного уничтожения самолета "МАУ" Ираном, - СМИ Канада осудила Иран за ненадлежащее расследование авиакатастрофы "МАУ" Работники Посольства Канады одели на работу форму украинской сборной по футболу

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект