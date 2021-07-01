В шести городах Украины записаться на вакцинацию можно онлайн

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Также обнародован список всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации

На этой неделе украинцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса COVID-19 в режиме онлайн в шести городах. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Как отмечается, запись в электронную очередь доступна через платформу helsi.me сейчас речь идет о таких городах:

Также ознакомиться со всеми адресами пунктов прививки и центров массовой вакцинации можно на официальном сайте кампании вакцинации против COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки, 30 июня, прививку от коронавирусной болезни COVID-19 получили 93 186 человек.