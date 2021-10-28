В Северодонецке представители Молодежного крыла ОПЗЖ почтили память погибших ко Дню освобождения Украины от фашистских захватчиков

ОПЗЖ

В Луганской области активисты Молодежного крыла ОПЗЖ совместно с народным депутатом Натальей Королевской и членами организации "Женщины — За мир" почтили память героев-освободителей в День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Участники возложили цветы у мемориального комплекса "Вечный огонь" в Северодонецке.

"Сегодня в Украине властью искаженная трактовка исторических событий, они пытаются отказаться от памяти о героях Великой Отечественной, а обесценивание подвига героев-освободителей в борьбе с фашизмом возведены в ранг государственной политики. Совет национальной безопасности и обороны запрещает использовать само название "Великая Отечественная война", а региональные власти демонтируют военную символику, памятники павшим воинам. В том же Львове недавно снесли Мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной. Но вопреки всем инсинуациям действующей власти сегодня миллионы украинцев, в том числе и молодёжи по всей стране приходят к памятникам Великой отечественной войны и отдают дань памяти героям, освободившим нашу страну от немецко-фашистских захватчиков. С праздником, дорогие украинцы! Никто не забыт, ничто не забыто", — заявил глава Луганской областной организации Молодежного крыла ОПЗЖ Олег Мажуго.