В Сеть слили 53 миллиона записей о персональных данных украинцев

Фото из открытых источников

База содержит: ФИО, дату рождения, номер телефона и другие личные данные

В Украине обнаружили интернет-базу данных жителей, которая может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

"На одном из веб-сайтов в сети Интернет выявлены базу данных жителей Украины, что может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры. По информации, размещенной на указанном веб-сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей", - говорится в публикации.

Как отмечается, офис омбудсмена направил письмо в полицию относительно открытия уголовного производства и принятия соответствующих мер реагирования.

Новости по теме: НБУ предупреждает о мошенническом сайте под видом BankID

Напомним, ранее в Винницкой области правоохранители разоблачили двух мужчин, которые разработали и продавали вредоносное программное обеспечение, которое "трогало" антивирусные программы и похищала логины, пароли, данные банковских карт и электронных кошельков пользователей интернета.