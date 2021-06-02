В сентябре в Украину зайдет еще один лоукостер

Первый рейс состоится из Дюссельдорфа в Киев

Немецкий лоукостер Eurowings начнет летать в Украину. Первый рейс из Германии в украинскую столицу состоится 1 сентября. Об этом говорится на сайте авиакомпании .

Рейсы авиакомпании из Дюссельдорфа в Киев будут осуществляться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Цена на билет из Дюссельдорфа в Киев составляет от 39,99 евро в одну сторону по тарифу Basic. Он включает перевозку одного предмета ручной клади, которая не превышает 55х40х23 см, а вес 8 кг.

Если ручная кладь пассажира будет превышать вес, его оштрафуют на 45 евро у выхода на посадку.

Регистрация на рейсы Eurowings будет проходить через интернет. Однако если пассажир купит самый дешевый билет, то регистрация на стойке в аэропорту обойдется в 3-5 евро.

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Напомним, ранее сообщалось, что новый украинский лоукостер Bees Airline получил от Госавиаслужбы разрешение на выполнение рейсов по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам.