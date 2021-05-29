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В сентябре ученые должны представить отчеты о создании украинской COVID-вакцины

Фото из открытых источников

Отчеты должны представить Институт биологии клетки НАНУ и Институт биохимии им. А. В. Палладина НАНУ

В сентябре два украинских разработчика, которые работают над созданием собственной вакцины против коронавируса, должны представить свои отчеты. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

"В сентябре 2021 года должны презентовать отчеты те, кто получил финансирование из Национального фонда исследований - институты Сибирского (Институт биологии клетки НАНУ, который возглавляет академик Андрей Сибирный, - ред.) и Комиссаренко (Институт биохимии им. А. В. Палладина НАНУ, который возглавляет академик Сергей Комисаренко, - ред.)", - отметил глава Минздрава.

Также министр добавил, что государство не вкладывало деньги в разработку вакцины, которую совместно проводят две частные компании и коллектив украинских ученых.

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Напомним, ранее директор Института биологии клетки НАН Украины академик Андрей Сибирный заявил, что до конца текущего года украинские ученые намерены разработать собственную вакцину от коронавируса, а в следующем году она будет проходить испытания.

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