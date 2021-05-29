В сентябре ученые должны представить отчеты о создании украинской COVID-вакцины
Отчеты должны представить Институт биологии клетки НАНУ и Институт биохимии им. А. В. Палладина НАНУ
"В сентябре 2021 года должны презентовать отчеты те, кто получил финансирование из Национального фонда исследований - институты Сибирского (Институт биологии клетки НАНУ, который возглавляет академик Андрей Сибирный, - ред.) и Комиссаренко (Институт биохимии им. А. В. Палладина НАНУ, который возглавляет академик Сергей Комисаренко, - ред.)", - отметил глава Минздрава.
Также министр добавил, что государство не вкладывало деньги в разработку вакцины, которую совместно проводят две частные компании и коллектив украинских ученых.
Напомним, ранее директор Института биологии клетки НАН Украины академик Андрей Сибирный заявил, что до конца текущего года украинские ученые намерены разработать собственную вакцину от коронавируса, а в следующем году она будет проходить испытания.