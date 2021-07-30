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В СБУ заявили, что у них "официально" нет Чауса

Николай Чаус Фото из открытых источников

Его адвокат приехал в здание службы, и его туда впустили, однако, позже сказали, что подзащитного нет

В Службе безопасности Украины заявили, что "официально" у них нет задержанного экс-судьи Николая Чауса. Об этом заявил адвокат судьи Ростислав Кравец в своем Telegram.

По словам адвоката, он приехал к своему клиенту в здание Службы безопасности Украины и его туда пустили.

Однако позже вышел представитель СБУ и заявил, что у них "официально" нет его подзащитного.

"Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и потому они не могут выполнить мою просьбу о допуске к клиенту.

Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", - заявил Кравец.

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Напомним, ранее мы писали, что экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, нашли в селе в Винницкой области. По данным СМИ, в полицию поступил звонок от жителя села Мазуровка.

Как сообщалось ранее, адвокаты Николая Чауса заявили, что бывшего украинского судью похитили в Молдове вооруженные люди и повезли в неизвестном направлении.

Также эту информацию подтвердили в правоохранительных органах страны. 

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем заверил в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

19 мая Чаус записал видеообращение, в котором заявил, что передает материалы на людей, причастных к его похищению в 2016 году, для публикации.

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