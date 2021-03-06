В ряде областей учеников переводят на дистанционное обучение

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Дети будут учиться дома во Львовской, Закарпатской, Винницкой и Одесской областях, а также в трех "красных" регионах

В семи областях Украины учеников переводят на дистанционное обучение в связи со ростом количества заболеваний на COVID-19. Об этом сообщают пресс-службы Львовской ОГА, Закарпатской ОГА, Винницкой ОГА директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в Facebook.

Как отмечается, во Львовской области областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала учреждениям общего среднего, внешкольного, профессионального и высшего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений с 9 марта перейти на отдаленный режим обучения. Также с 15 марта рекомендуют начать каникулы в школах.

На Закарпатье запретили посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Кроме того, в Одессе ученики 5-11 классов будут обучаться дистанционно с 15 по 19 марта, а с 22 по 26 марта для всех школьников объявят каникулы. Как отметила Елена Буйневич, классы начальной школы тоже могут по решению родителей и учителя учиться дистанционно.

В Винницкой области учеников 1-4 классов перевели на дистанционное обучение еще 3 марта.

Также дистанционное обучение ввели в областях, попавших в "красную" карантинной зоны, а именно: Черновицкой, Ивано-Франковской и Житомирской.

Напомним, ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредил, что "длительное воздействие" пандемии COVID-19 на образование, питание и общее благосостояние детей могут вызвать появление "потерянного поколения".