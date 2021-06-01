В ряде городов Украины растет стоимость проезда в транспорте: Сколько будем платить

прессслужба КГГА

С сегодняшнего дня дороже проезд становится в Виннице и Николаеве

В украинских городах растут цены на проезд в общественном транспорте. Соответствующие решения обнародованы на официальных сайтах городских советов.

Так, в Виннице с сегодняшнего дня стоимость проезда в маршрутных такси будет составлять 10 гривен. Это на 2 гривни дороже, чем в киевском коммунальном транспорте.

21 мая Львовский городской совет установил стоимость одной поездки в электротранспорте и автобусах также на уровне 10 гривен.

Повысили цену на проезд в автобусах и электротранспорте и в Николаеве.

Так, с сегодняшнего дня стоимость проезда для одного пассажира в автобусах, осуществляющих пассажирские перевозки в режимах движения "маршрутного такси" и "обычный" будет составлять:

до 10 км - 6 грн,

более 10 км - 7 грн,

к микрорайонам Матвеевка и Большая Корениха - 9 грн,

в микрорайон Малая Корениха - 10 грн.

Тариф для автобусов КП " Николаевпастранс":

- до 10 км - не выше 5 грн;

- более 10 км - не выше 6 грн;

- в микрорайоны Матвеевка и Великая Корениха - не выше 7 грн;

- в микрорайон Малая Корениха - не выше 8 грн.

Проезд в электротранспорте КП "Николаевэлектротранс" составит 6 грн.

Для школьников тариф установлен в размере 5 грн - он будет действовать с 1 сентября по 1 июня.

Также в ближайшее время могут повысить тарифы в Полтаве и в других городах. К примеру, в Полтаве идет обсуждение проекта по повышению тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте: 6 грн в троллейбусах и 8 грн в маршрутках.

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Заметим, ранее также сообщалось о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева. Впрочем, пока в КГГА не согласовали его внедрение.