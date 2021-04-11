В рядах ВСУ еще двое военнослужащих умерли от COVID-19

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Общее количество летальных исходов за период пандемии среди военных достигает 70-ти

По состоянию на утро 11 апреля, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 3014 человек, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Как отмечается, также зарегистрировано два летальных случая от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19.

Стало известно, что один военнослужащий с 6 апреля находился на стационарном лечении в ВМКЦ Северного региона, а работник ВСУ от 3 апреля был на стационарном лечении в Одесском областном клиническом медицинском центре "Больница Водников". Однако, курс лечения не дал ожидаемых результатов. Их состояние здоровья резко ухудшилось, а проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха.

При этом добавляется, что всего за период пандемии COVID-19 в рядах ВСУ выздоровел 20046 человек, летальных случаев зафиксировали 70. Сейчас на изоляции находится 967 людей.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки обнаружили 12 112 новых случаев заражания коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Хмельницкой и Львовской областях.