В Ровно прививки от гриппа начали делать в аптеках

Вакцину от гриппа в аптеках города можно получить с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00

В Ровно стартовал проект по вакцинации в аптеках. Там теперь можно будет прививаться от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook .

Отмечается, что привиться от гриппа в аптеках города можно с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Сейчас программа действует в двух аптеках:

напротив ЦПМСД "Юбилейный"

возле Центральной городской больницы по ул. Карнаухова

Подчеркивается, что желающим прививаться от гриппа нужно прийти в одну из аптек и купить вакцину от гриппа на выбор. Далее следует пройти на месте перед прививкой осмотр специалиста.

Врач, проводящий вакцинацию, после процедуры внесет все данные в единую электронную систему.

"Иммунопрофилактика - самый эффективный способ предотвращения распространения вирусных инфекций. Вакцинируйтесь от гриппа и покажите примером, что вакцинация полезна и необходима", - говорится в сообщении.