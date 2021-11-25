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В Ровно прививки от гриппа начали делать в аптеках

Фото из открытых источников

Вакцину от гриппа в аптеках города можно получить с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00

В Ровно стартовал проект по вакцинации в аптеках. Там теперь можно будет прививаться от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Отмечается, что привиться от гриппа в аптеках города можно с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Сейчас программа действует в двух аптеках:

  • напротив ЦПМСД "Юбилейный"
  • возле Центральной городской больницы по ул. Карнаухова

Подчеркивается, что желающим прививаться от гриппа нужно прийти в одну из аптек и купить вакцину от гриппа на выбор. Далее следует пройти на месте перед прививкой осмотр специалиста.

Врач, проводящий вакцинацию, после процедуры внесет все данные в единую электронную систему.

"Иммунопрофилактика - самый эффективный способ предотвращения распространения вирусных инфекций. Вакцинируйтесь от гриппа и покажите примером, что вакцинация полезна и необходима", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, в Украине могут циркулировать четыре штамма гриппа в нынешнем эпидемиологическом сезоне. Украинцев из групп риска призывают делать прививки.
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