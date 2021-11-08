home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Ровенской области непривитым от полиомиелита детям запретят посещать школы

Фото из открытых источников

Также предусмотрено исключение непривитых против полиомиелита детей из детских садов

В Ровенской области непривитых от полиомиелита детей не будут пускать в школы и детсады. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, также предусмотрено исключение непривитых против полиомиелита детей из детских садов.

Соответствующее распоряжение подписал главный санитарный врач области Роман Сафонов.

По его словам, ситуация с полиомиелитом в области обостряется.

"Мы уже имеем полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются носителями. К счастью, эта категория детей практически вся получила прививку и мы уверены, что страшных симптомов у них не будет. В то же время значительная часть детей не защищена от этой болезни. Это ненормальная ситуация. Поэтому сейчас нужно решать эту проблему", - заявил врач.

Новости по теме: На Закарпатье возросло количество больных детей полиомиелитом

Как сообщалось ранее, в Ровенской области начинают массовую вакцинацию детей от полиомиелита после зафиксированного случая заболевания.

Напомним, в многодетной семье, которая живет в селе Большая Омеляна, 6 октября подтвердили паралич вследствие полиомиелита в 1,5-летнего ребенка. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Несут угрозу нацбезопасности Украины: Кто из актеров РФ пополнил черный список Минкульта и как в нем оказался Томусяк Новые назначения в Кабмин и испытания таблеток от COVID-19 в Украине: Главное на утро 5 ноября Маневры военной техники РФ вблизи границы Украины: Дезинформация или подготовка к действиям Новая система учета газа, ротации в Кабмине и очередной антирекорд COVID-случаев в Украине: Главное на утро 4 ноября

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект