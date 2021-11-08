В Ровенской области непривитым от полиомиелита детям запретят посещать школы

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Также предусмотрено исключение непривитых против полиомиелита детей из детских садов

В Ровенской области непривитых от полиомиелита детей не будут пускать в школы и детсады. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, также предусмотрено исключение непривитых против полиомиелита детей из детских садов.

Соответствующее распоряжение подписал главный санитарный врач области Роман Сафонов.

По его словам, ситуация с полиомиелитом в области обостряется.

"Мы уже имеем полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются носителями. К счастью, эта категория детей практически вся получила прививку и мы уверены, что страшных симптомов у них не будет. В то же время значительная часть детей не защищена от этой болезни. Это ненормальная ситуация. Поэтому сейчас нужно решать эту проблему", - заявил врач.

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Как сообщалось ранее, в Ровенской области начинают массовую вакцинацию детей от полиомиелита после зафиксированного случая заболевания.

Напомним, в многодетной семье, которая живет в селе Большая Омеляна, 6 октября подтвердили паралич вследствие полиомиелита в 1,5-летнего ребенка. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей.