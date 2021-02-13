В Ровенской области из-за непогоды запретили движение транспорта на трассах
На автодорогах государственного значения работает специализированная техника, которая ликвидирует последствия непогоды
В Ровенской области из-за сильных порывов ветра и образования переметов на автодорогах государственного значения ограничили движение всех транспортных средств, кроме специализированной техники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что расчищают дороги в области примерно 1 700 человек и 1 430 единиц техники.
Кроме того, в трех областях в связи с работой снегоуборочной техники ограничили движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта. Ограничения действуют на таких автодорогах:
Волынская область — на А/д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Локачи (участок Павловка-Локачи).
Ивано-Франковская область — к а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок м. Коломыя – м. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок м. Снятын – м. Городенка).
Винницкая область — на а/д М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок м. Жмеринка – м. Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок пгт Турбов – м. Погребище), Т-02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок пгт Тывров-пгт Шпиков).
Напомним, накануне в четырех областях Украины из-за непогоды ограничили движение грузовых автомобилей, в то же время в двух регионах частично сняли ограничения.