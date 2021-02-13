В Ровенской области из-за непогоды запретили движение транспорта на трассах

На Ровенщине запретили движение транспорта на трассах, работает снегоуборочная техника Фото из открытых источников

На автодорогах государственного значения работает специализированная техника, которая ликвидирует последствия непогоды

В Ровенской области из-за сильных порывов ветра и образования переметов на автодорогах государственного значения ограничили движение всех транспортных средств, кроме специализированной техники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что расчищают дороги в области примерно 1 700 человек и 1 430 единиц техники.

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Кроме того, в трех областях в связи с работой снегоуборочной техники ограничили движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта. Ограничения действуют на таких автодорогах:

Волынская область — на А/д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Локачи (участок Павловка-Локачи).

Ивано-Франковская область — к а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок м. Коломыя – м. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок м. Снятын – м. Городенка).

Винницкая область — на а/д М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок м. Жмеринка – м. Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок пгт Турбов – м. Погребище), Т-02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок пгт Тывров-пгт Шпиков).

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Напомним, накануне в четырех областях Украины из-за непогоды ограничили движение грузовых автомобилей, в то же время в двух регионах частично сняли ограничения.