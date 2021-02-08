В России исчез звезда фильмов "Афоня" и "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев

Дозвониться сейчас не могут ни самому Куравлеву, ни его дочери, которая ухаживала за отцом

Российский актер , народный артист РСФСР Леонид Куравлев перестал выходить на связь со своими коллегами и друзьями. Телефоны артиста отключены и его местопребывание неизвестно. Об этом сообщает " Комсомольская правда ".

По словам друзей Леонида Куравлева, в последнее время он стал замкнутым после смерти жены в 2012 году. В начале пандемии он переехал в загородный дом и окончательно перестал общаться с людьми. А недавно выяснилось, что все телефоны артиста отключены и его местонахождение неизвестно.

В 2020 году Куравлев покинул свою квартиру в элитном районе и перебрался жить на дачу. После смерти жены стал вести очень уединенный образ жизни, замкнулся в себе, носил только черное, он не давал интервью и не появлялся на телевидении. За ним ухаживала дочь Екатерина, которая переехала к отцу после развода. Она оберегала отца, сама отвечала на телефонные звонки и не открывала дверь посторонним.

Около года назад с ним общался его друг Никас Сафронов. Он отметил, что Куравлев был в очень подавленном состоянии. Он и раньше был замкнутым человеком, а после смерти жены начал сильно погружаться в себя.

На могиле его жены Нины Васильевны появилось имя самого Леонида Куравлева, но без дат, и это очень беспокоит друзей артиста.

"Человек все больше болеет болезнью смерти. Он готовит себя на тот свет", - добавил еще один друг артиста Александр Шпагин и подчеркнул, что дозвониться сейчас не могут ни самому Куравлеву, ни его дочери. Связаться с ним не могут и в Гильдии актеров Союза кинематографистов.

Справка:

Леонид Вячеславович Куравлев (род. 8 октября 1936, Москва) – российский актер, народный артист РСФСР.

Начал сниматься в 60-х годах, сыграл более 200 ролей. Зрители знают по фильмам "Вий", "Золотой теленок", "Афоня", "Мимино", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ищите женщину", "Место встречи изменить нельзя".

Напомним, в прошлом месяце в России скончался заслуженный артист РФ, известный актер театра и кино, 58-летний Александр Воробьев. Сообщается, что актера не стало после продолжительной болезни, но это был не коронавирус.