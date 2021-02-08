В России исчез звезда фильмов "Афоня" и "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев
Дозвониться сейчас не могут ни самому Куравлеву, ни его дочери, которая ухаживала за отцом
Российский актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев перестал выходить на связь со своими коллегами и друзьями. Телефоны артиста отключены и его местопребывание неизвестно. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам друзей Леонида Куравлева, в последнее время он стал замкнутым после смерти жены в 2012 году. В начале пандемии он переехал в загородный дом и окончательно перестал общаться с людьми. А недавно выяснилось, что все телефоны артиста отключены и его местонахождение неизвестно.
В 2020 году Куравлев покинул свою квартиру в элитном районе и перебрался жить на дачу. После смерти жены стал вести очень уединенный образ жизни, замкнулся в себе, носил только черное, он не давал интервью и не появлялся на телевидении. За ним ухаживала дочь Екатерина, которая переехала к отцу после развода. Она оберегала отца, сама отвечала на телефонные звонки и не открывала дверь посторонним.
Около года назад с ним общался его друг Никас Сафронов. Он отметил, что Куравлев был в очень подавленном состоянии. Он и раньше был замкнутым человеком, а после смерти жены начал сильно погружаться в себя.
На могиле его жены Нины Васильевны появилось имя самого Леонида Куравлева, но без дат, и это очень беспокоит друзей артиста.
"Человек все больше болеет болезнью смерти. Он готовит себя на тот свет", - добавил еще один друг артиста Александр Шпагин и подчеркнул, что дозвониться сейчас не могут ни самому Куравлеву, ни его дочери. Связаться с ним не могут и в Гильдии актеров Союза кинематографистов.
Справка:
Леонид Вячеславович Куравлев (род. 8 октября 1936, Москва) – российский актер, народный артист РСФСР.
Начал сниматься в 60-х годах, сыграл более 200 ролей. Зрители знают по фильмам "Вий", "Золотой теленок", "Афоня", "Мимино", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ищите женщину", "Место встречи изменить нельзя".
Напомним, в прошлом месяце в России скончался заслуженный артист РФ, известный актер театра и кино, 58-летний Александр Воробьев. Сообщается, что актера не стало после продолжительной болезни, но это был не коронавирус.