В РФ во время трансляции Олимпиады-2020 не показали выход украинской сборной

Выход украинской команды на открытии Олимпиады-2020 Скриншот с видео

В пресс-службе "Первого канала" объяснили этот перерыв " коммерческими обязательствами"

Российский "Первый канал", который транслировал церемонию открытия летней Олимпиады-2020 в Токио, во время парада атлетов не показал выход команды из Украины. Об этом сообщает российское издание "РБК".

Отмечается, что трансляцию прервали на рекламу перед появлением на стадионе сборной Уганды по которой шли спортсмены из Украины.

Трансляция возобновилась через несколько минут, когда по стадиону проходила сборная Уругвая.

В пресс-службе "Первого канала" объяснили этот перерыв "коммерческими обязательствами": парад длится около двух часов, и несколько раз его приходится прерывать на рекламу.

Однако почему показ рекламы пришелся именно на выход сборной Украины, не объяснили.

Как известно, 23 июня в Токио проходит открытия летних Олимпийских игр-2020. В соревнованиях примут участие 206 стран.

Спортсмены выходят на стадион в алфавитном порядке по названию страны, которую они представляют.

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Напомним, ранее на официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио временно оккупированный Крым отделили от материковой части Украины границей. В частности, во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между материковой Украиной и Крымом обозначена граница.