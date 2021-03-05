Крымский политзаключенный Шаблий вернулся из РФ в Украину

Глеб Шаблий Фото из открытых источников

Он пробыл за решеткой более 4 лет

Россия освободила из-под ареста украинского политзаключенного Глеба Шаблия. Он уже прибыл в Украину. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири", - отметил он.

Глеб Шаблий был задержан в Севастополе в 2016 году. В ФСБ России его назвали "диверсантом". Политзаключенного приговорили к пяти годам колонии по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства) и ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства).

Новости по теме: Денисова назвала актуальное количество политзаключенных в России и аннексированном Крыму

Напомним, что накануне суд в России осудил украинского политзаключенного Олега Приходько к 5 годам заключения в колонии строгого режима. 10 октября 2019 года в Крыму российские силовики задержали активиста Олега Приходько, которого подозревают в подготовке теракта. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с объявлением незаконного приговора крымчанину и требует его немедленного освобождения.